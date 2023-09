Carlo Ancelotti ignora críticas: "Se tivesse de responder a todas..."

Carlo Ancelotti respondeu aos críticos após a derrota do Real Madrid no clássico contra o Atlético (1-3) no domingo. Em uma coletiva de imprensa de antecipação ao jogo contra o Las Palmas na La Liga, o treinador italiano expressou sua tranquilidade e respeito por todas as opiniões.

"Resumam as críticas que fizeram a mim! Nada me machuca. Nada. Este é o meu trabalho. Não é verdade que eu não me atrevo a deixar Modric ou Kroos no banco. Todos os jogos aqui são importantes. Se eu tivesse que responder a todas as críticas... Eu passaria muito tempo aqui na sala de imprensa", disse Ancelotti, conforme citado pelo AS.

"O público pode opinar e dizer o que quiser. Todas as ideias devem ser respeitadas. Eu devo olhar as coisas de forma equilibrada. Sou uma pessoa tranquila e capaz de fazer isso. Agora, questionar uma equipe que venceu seis dos últimos sete jogos... Parece exagerado", enfatizou o treinador do Real Madrid.

