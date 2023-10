Mal-estar no Manchester United cresce entre jogadores e treinador

Alan Brazil, ex-jogador do Manchester United, revelou nesta quarta-feira que existe um mal-estar crescente entre o plantel principal e o técnico Erik ten Hag.

De acordo com o agora locutor da rádio britânica talkSPORT, a distância entre os jogadores e o treinador aumentou nos últimos meses, fruto de uma série de polémicas.

"Um jogador do United me disse que os jogadores não estão com o treinador", afirmou Brazil. "Estão totalmente enojados com a maneira como ele tratou Cristiano Ronaldo, e dizem que Jadon Sancho é um grande tipo, que se esforça para trabalhar."

Ronaldo e Sancho foram dois jogadores que se envolveram em desentendimentos com ten Hag nos últimos meses. O português foi criticado pelo técnico por sua falta de condicionamento físico, enquanto o inglês foi preterido em algumas partidas.

O mal-estar no Manchester United é um sinal de alerta para ten Hag, que está no comando do clube há apenas um mês. O treinador holandês terá que trabalhar para recuperar a confiança dos jogadores, caso contrário, seu trabalho no Old Trafford pode ser ameaçado.

Leia Também: Messi mostra habilidade em treino do Inter Miami; veja