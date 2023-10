Messi mostra habilidade em treino do Inter Miami; veja

Mesmo sem chances de disputar o título da MLS, Lionel Messi não desanima. Em treino do Inter Miami, o craque argentino mostrou que ainda faz o que quer com a bola.

Com muita calma, Messi pegou na bola e a colocou no lugar exato. As imagens do lance viralizaram nas redes sociais.

Leia Também: "Os meus pais tiveram de beber urina para sobreviver na África"