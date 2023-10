Cristiano Ronaldo revela quando poderá abandonar o futebol: "Depois..."

Um gol de Cristiano Ronaldo deu, no sábado, a vitória ao Al Nassr em jogo contra o Damac, por 2-1, no regresso as vitórias da equipe de Luís Castro, na 10.ª jornada da Liga saudita.

Após o apito final, Cristiano Ronaldo, que marcou de falta, foi à área de entrevistas rápidas e mostrou satisfação com o triunfo, destacando o trabalho coletivo para alcançar a vitória.

"Sabíamos que o encontro ia ser muito difícil, principalmente porque veio depois do nosso regresso das participações nas seleções nacionais. Queríamos recuperar a nossa forma física novamente. Sofremos um golo na primeira parte, mas voltamos fortes no segundo tempo", começou por dizer Ronaldo, citado pela imprensa saudita.

"Estou muito feliz por estar na Arábia Saudita e os adeptos sempre me fazem feliz, e também procuro fazê-los felizes. Digo sempre que o trabalho árduo levou-me a estar constantemente no topo. Agora tenho 38 anos, mas é certo que vou continuar a jogar nesta época e na próxima. Depois, vou olhar para o meu corpo e verei se consigo continuar ou não", finalizou o craque português.

