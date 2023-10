O gesto de Cristiano Ronaldo no aquecimento que conquistou os torcedores

De volta à Arábia Saudita após a participação nos jogos da seleção nacional, Cristiano Ronaldo foi escolhido para ser titular este sábado diante do Damac. No aquecimento antes do apito inicial, o atacante português recebeu um grande aplauso dos torcedores e respondeu com palmas.

Confira o vídeo:

