Augusto lamenta provável saída de Moscardo ao PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Melo, futuro presidente do Corinthians, se mostrou contra a possível venda do jovem meio-campista Gabriel Moscardo ao PSG, em entrevista à ESPN.

O dirigente revelou que a multa rescisória de Moscardo é de R$ 90 milhões (cerca de 17 milhões de euros).

"Não tenho como barganhar agora, se não vão pagar multa e sai por menos. Era 20 milhões de euros. Não aceitei e chegou em 22, já melhorou em 2 milhões de euros. Já seria um prejuízo. A multa é menor e ele pode sair por menos que isso. Somos obrigados a aceitar. Até houve cordialidade nesse sentido, mas sempre serei contra", afirmou Melo.

"Por que não aumentaram a multa desse rapaz? Quando o atual presidente me chamou para conversar, disse que era contra, que não quero vender. Conversei com o garoto no CT, disse que era contra a venda, que tem muito a oferecer, maturar, dar títulos, pegar seleção olímpica e depois oficial. Fui questionado, continuei com a minha posição de não aceitar. Recusei novamente 20 milhões de euros na segunda conversa, mas não sabia da multa, e agora soubemos. Existe multa menor do que estão nos oferecendo. Então se não sair, sai por menos. Isso não vai acontecer em 2024", disse.

Augusto Melo também revelou que está bem próximo de fechar com o volante Raniele, atualmente no Cuiabá. "Bem encaminhado, excelente jogador que monitoramos. Pedido da comissão. Se Deus em quiser em breve anunciamos", disse.