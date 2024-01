Muricy Ramalho recusa convite da CBF e decide ficar no São Paulo

O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, recusou um convite da CBF para assumir um cargo semelhante na estrutura da Seleção Brasileira. A aproximação se deu a pedido do técnico Dorival Júnior, com quem Muricy tem uma relação antiga.

Muricy lançou Dorival como técnico do Figueirense, no início dos anos 2000, e os dois se reencontraram no ano passado no São Paulo, onde conquistaram a Copa do Brasil.

Muricy disse que ficou honrado com o convite da CBF, mas que preferiu continuar no São Paulo.

A CBF ainda não anunciou quem assumirá o cargo que seria de Muricy.

