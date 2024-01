Messi e companhia já espalham magia nos gramados da Arábia Saudita

A conta oficial do Inter Miami, clube onde joga o astro argentino Lionel Messi, divulgou um vídeo do primeiro treino da equipe em solo saudita, na preparação para o jogo amistoso com o Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo.

No vídeo, é possível ver Messi, assim como os companheiros de equipe Jordi Alba e Sergi Busquets.

Luis Suárez também participou dos trabalhos.

O Inter Miami chegou à Arábia Saudita na quinta-feira (25) e deve realizar mais dois treinos antes do amistoso contra o Al Nassr, que será disputado no dia 1º de fevereiro, no Kingdom Arena Stadium, em Riade.

Confira o vídeo, acima.

