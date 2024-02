Jorge Jesus prepara retorno ao campeonato e Neymar 'acelera' no Al Hilal

O Al Hilal divulgou imagens, este sábado, mostrando os últimos preparativos da equipe de Jorge Jesus para o duelo frente ao Al-Ettifaq, esta segunda-feira, no regresso ao campeonato da Arábia Saudita, sendo que Neymar esteve em foco.

O craque brasileiro continua se recuperando de lesão para poder integrar, definitivamente, as escolhas do treinador português, tendo ficado na academia com foco no tratamento.

