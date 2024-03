Carlos Sainz não vai correr o GP da Arábia Saudita por motivos de saúde

A Ferrari comunicou nesta sexta-feira que o piloto espanhol Carlos Sainz será submetido a uma cirurgia de apendicite e, por isso, não poderá participar do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Arábia Saudita, que acontece no sábado.

Oliver Bearman foi anunciado como substituto de Sainz na equipe.

Vale ressaltar que Sainz já demonstrava sinais de que estava com a saúde física debilitada, inclusive tendo faltado a uma coletiva de imprensa.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.



