Revelado o real motivo da visita de Mourinho ao GP da Arábia Saudita

Enquanto Max Verstappen conquista sua segunda vitória na temporada de Fórmula 1 no Grande Prêmio da Arábia Saudita, outro nome chama a atenção: José Mourinho. O "Special One", livre desde sua demissão da Roma, aproveitou a viagem para Jeddah para realizar "devidas diligências e construir relações", visando seu próximo passo na carreira.

Embora a paixão de Mourinho pela Fórmula 1 seja conhecida, o portal CaughtOffside revela que a ida à Arábia Saudita teve objetivos mais estratégicos. O técnico busca uma oportunidade para retornar ao futebol o mais rápido possível e, para isso, aproveitou a oportunidade para dialogar com figuras importantes do esporte.

Entre os contatos de Mourinho em Jeddah, destacam-se:

Yasser Al-Rumayyan: presidente do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que também detém o Newcastle. O clube inglês cogita a demissão de Eddie Howe, e Mourinho seria um candidato interessante.

Turki Al-Sheikh: presidente da Autoridade Saudita de Entretenimento e amigo de longa data de Mourinho.

Yasser Al-Misehal: presidente da Federação da Arábia Saudita.

Príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisa: ministro do Esporte da Arábia Saudita.

O objetivo de Mourinho teria sido avaliar a viabilidade de um eventual "salto" para o futebol da Arábia Saudita. O país do Oriente Médio já havia flertado com o técnico recentemente, quando o Al-Shabab o contatou antes de contratar Vítor Pereira.

As conversas de Mourinho na Arábia Saudita sugerem que o técnico está disposto a considerar diferentes opções para seu futuro. Seja na Europa ou no Oriente Médio, a ambição de Mourinho em voltar a comandar um time de alto nível é evidente.

As próximas semanas serão decisivas para o futuro de José Mourinho. A "operação" na Arábia Saudita pode ter aberto portas para um novo desafio, mas outras possibilidades também estão no radar do "Special One".

