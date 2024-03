Enxame de abelhas interrompe partida de tênis em Indian Wells; veja

Na quinta-feira, o mundo do tênis presenciou um dos momentos mais insólitos da sua história. Um enxame de abelhas invadiu a quadra durante a partida entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev em Indian Wells, forçando o árbitro a interromper o jogo.

A situação só foi resolvida com a intervenção heroica de Lance Davis, da empresa Killer Bee. Sem qualquer tipo de proteção, Davis aproximou-se do enxame com calma e aspirou as abelhas, permitindo que o jogo fosse retomado minutos depois.

O público nas bancadas vibrou com a ação de Davis, e até mesmo os jogadores não esconderam a sua admiração pelo seu trabalho.

Após a interrupção, Alcaraz acabou por vencer Zverev em pouco mais de uma hora de jogo.

Confira a fotogaleria.