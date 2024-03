Violência mancha vitória do Fenerbahçe no Trabzonspor; veja as imagens

A partida entre Trabzonspor e Fenerbahçe, válida pela Liga Turca, no domingo (19), foi ofuscada por cenas lamentáveis de violência. Após a vitória do Fenerbahçe por 3 a 2, jogadores visitantes e torcedores do Trabzonspor se envolveram em uma briga generalizada no gramado.

A comemoração dos jogadores do Fenerbahçe no campo gerou a fúria dos torcedores do Trabzonspor. Um deles invadiu o gramado, seguido por muitos outros. A violência rapidamente se espalhou e imagens chocantes da briga viralizaram nas redes sociais, causando indignação no mundo do futebol.

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, condenou os incidentes e anunciou a abertura de um inquérito para identificar os torcedores responsáveis. Este episódio mancha o futebol turco, que já havia sido marcado por violência em dezembro, quando a liga foi paralisada após a agressão ao árbitro do Ankaragüçü-Rizespor por torcedores e pelo presidente do Ankaragüçü.

