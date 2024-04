Ayrton Senna: 30 anos desde que a tragédia abalou os corações do Brasil e do mundo - Há quase 30 anos, em 1º de maio de 1994, Ayrton Senna morreu após bater no GP de San Marino de Fórmula 1. A morte da lenda brasileira chocou o esporte e provocou uma onda de tristeza em todo o mundo, especialmente aqui no Brasil, onde milhões de famílias assistiam a corrida ao vivo no feriado do Dia do Trabalho. Com uma carreira ilustre, Senna conquistou 41 vitórias em Grandes Prêmios e três Campeonatos de Pilotos. Três décadas depois daquele fatídico dia em Ímola, ele ainda é considerado um dos melhores pilotos de F1 de todos os tempos. Para celebrar suas extraordinárias conquistas no volante, clique nesta galeria e faça uma retrospectiva comemorativa da vida e da época de Ayrton Senna.

© <p>Getty Images</p>