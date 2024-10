Hulk revela dica interna para fazer gol que levou Atlético-MG à final

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herói do Atlético-MG na classificação para a Copa do Brasil, o atacante Hulk revelou e agradeceu o trabalho dos scouts. Segundo ele, o golaço marcado que deu o empate contra o Vasco teve participação fundamental dos profissionais.

"Muito feliz. Agradecer aos meus scouts que fazem um trabalho excepcional. Falaram que hoje a chance de fazer gol hoje seria no canto direito alto do goleiro ou no canto esquerdo cruzado no chão. Primeira oportunidade que tive para bater no canto direito no alto eu fui feliz. Isso mostra que o trabalho é bem feito. Muito feliz de chegar a mais uma final com essa camisa. Agora temos mais um grande adversário pela frente e vamos buscar mais uma final na Copa Libertadores", disse Hulk, em entrevista ao Sportv

O atacante passou o jogo inteiro muito marcado e quase não apareceu. Quando teve espaço, ele acertou o chute que resolveu a partida.

"Jogo pegado, não tínhamos muito espaço, não deixavam a gente dominar e virar, empurrava e faziam a falta. Dificultaram nosso estilo que é ir para o 1-2. Me posicionei para dominar a bola e fui feliz na finalização. Time do Vasco vem fazendo grande Copa do Brasil e é difícil ser batido em casa, torcida maravilhosa que apoiou até o final."