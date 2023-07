Larissa Manoela fala sobre relação com a mãe: “tenho uma nova família”

O 'Fofocalizando' desta quinta-feira (6), exibiu uma entrevista de Fofoquito com a atriz Larissa Manoela. Em uma conversa com a atriz, o repórter questionou o relacionamento dela com sua mãe, Silvana. “Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, afirmou.

A respeito de um possível casamento com seu noivo, André Luiz Frambach, ressaltou: “vai sair em algum momento. Não temos data ainda. Nossas agendas são bem agitada. Estamos curtindo nosso noivado”.

Fofoquito perguntou sobre sua saída da TV Globo, ao que Larissa responde: “as portas estão sempre abertas. Os ciclos sempre preenchem o nosso coração. Eu acabo levando de um ciclo para o outro os ensinamentos”.

Larissa revelou ainda se voltaria para o SBT e declara: “quem sabe? Nunca diga nunca! Eu amo essa família”.