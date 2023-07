Harry e Meghan Markle pediram a Joe Biden para viajar no Air Force One?

Harry e Meghan Markle estão novamente no centro da polêmica, desta vez devido a um episódio ocorrido em setembro do ano passado.

O casal estava na Europa, viajando para cumprir alguns compromissos, enquanto seus filhos, Archie e Lilibet, permaneceram nos Estados Unidos.

A viagem inicialmente seria breve, mas acabou se estendendo por um período muito maior devido ao falecimento da rainha Elizabeth II em 8 de setembro. Por conta disso, Harry e Meghan permaneceram no Reino Unido para participar das cerimônias fúnebres e do funeral de Estado, realizado em 19 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres.

Entre as diversas figuras importantes presentes no último adeus à soberana britânica estavam o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden. De acordo com o Daily Mail, os duques de Sussex supostamente solicitaram permissão para voltar aos EUA a bordo do Air Force One, o avião no qual o presidente e a primeira-dama viajaram para Londres.

Entretanto, o pedido do casal teria sido negado pelo gabinete do presidente, alegando que permitir essa viagem poderia causar "revolta e tensão nas relações com o Palácio e com o novo rei".

