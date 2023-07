Após rumores de crise no casamento, Harry e Meghan tomam decisão

Os rumores de crise no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle deram lugar a especulações que indicam que os duques de Sussex não só continuam juntos, como estão pensando em mudar de residência, abandonando sua casa em Montecito, Santa Barbara, na Califórnia, para se mudarem para Malibu, no mesmo Estado.

Segundo o jornal britânico Express, com essa mudança, o casal ficaria mais próximo de Los Angeles e de Hollywood, bem como de outras celebridades como Leonardo DiCaprio ou Lady Gaga, que vivem naquela cidade.

Outro fator importante, de acordo com a publicação, seria a recente decisão de Meghan de ser representada pelo poderoso agente de Los Angeles Ari Emanuel, CEO da agência William Morris Endeavor. A duquesa estaria interessada em expandir e promover-se como produtora, filantropa e criadora, e por isso teria optado por se mudar para mais perto de LA.

