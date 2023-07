Dedé Santana revela quanto Renato Aragão tem em conta

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dedé Santana, 87, em entrevista ao podcast PodC, apresentado por Celso Portiolli: No bate-papo, o humorista disse que Renato Aragão sempre manteve muita cautela com o seu dinheiro. A confissão aconteceu quando ele contava como cuidava do dinheiro que ganhava. "Eu tratava do meu lado e ele tratava do dele. O que eu estava ganhando, para mim, estava bom, mas o Renato, não. Ele tinha um irmão, o Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem o dinheiro, então, ele sempre soube lidar com isso", contou ele.

Em seguida, ele revelou quantos milhões Renato Aragão tem em conta bancária. Dedé disse que hoje o amigo está muito melhor que ele. "Ele é milionário. Está com R$ 180 milhões no banco, fora o que ele tem, que eu não vou dizer o que é. O Renato soube aproveitar bem aquela época", explicou.

Logo depois, o humorista afirmou que deveria ter sido mais responsável. "Só me arrependo de não ter lido mais, porque eu poderia ler muito mais. Eu aprendi a ler muito depois que eu tive a minha filha."

O humorista contou também sobre a harmonização facial fez indicada por Sérgio Mallandro, 67. "Eu estou fazendo muito show com Bananinha, o pessoal me filma, e eu olhando a filmagem eu achava que estava muito com a cara de cansado. Ele falou que tinha um jeito para isso: uma harmonização. Ele me indicou, eu fui e gostei", contou ele, que disse já ter feito cirurgia plástica.

Ele precisou recorrer a uma operação depois de sofrer um acidente em um set de filmagem, quando ele pilotava uma moto sidecar. O local estava escorradio e ele acabou caindo. "Eu bati em um poste, fiquei com orelha pendurada. Eu aproveitei para tirar umas rugas da testa também", explicou ele.