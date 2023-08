Britney Spears quebra silêncio sobre divórcio: "Não aguentava mais a dor"

Depois de Sam Asghari, eis que agora foi a vez de Britney Spears quebrar o silêncio sobre o divórcio.

A estrela, de 41 anos, compartilhou um vídeo na sua página de Instagram, deixando uma mensagem sobre o assunto:

"Como todos sabem, o Hesam [Sam Asghari] e eu já não estamos juntos... 6 anos é muito tempo com alguém, por isso, estou um pouco em choque... Não estou aqui para explicar o porquê, ninguém tem nada a ver com isso, honestamente.

Mas, não conseguia aguentar mais a dor! De uma forma telepática tenho vindo a receber tantas mensagens de amigos e de vocês que me derretem o coração.

Tenho me feito de forte há muito tempo e o meu Instagram pode parecer perfeito, mas está longe da realidade e acho que todos sabem disso! Adoraria mostrar as minhas emoções e lágrimas e como me sinto, mas por alguma razão sempre escondi as minhas fraquezas!

Se não tivesse sido o soldado do meu pai, teria sido mandada para longe para ser curada pelos médicos! Era aí que mais precisava da família! É suposto seres amada incondicionalmente... não com condições!".

Britney termina a mensagem referindo que será "o mais forte que conseguir e que fará o seu melhor". "Na verdade estou indo muito bem!", garante.

View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Asghari, de 29 anos, pediu o divórcio esta quarta-feira, 16 de agosto.

O ex-casal conheceu-se em 2016 nos bastidores do videoclipe 'Slumber Party'. Em setembro de 2021 ficaram noivos e o casamento aconteceu a 9 de junho do ano passado.

Leia Também: TikToker Caleb Coffee cai de um penhasco no Havai: "Quase morri"