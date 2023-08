Cantor britânico Calum Scott afirma que “Ivete Sangalo é tipo a Beyoncé”

Com mais de 26 milhões de ouvintes no Spotify e tendo cantado na coroação do Rei Charles III, o cantor internacional Calum Scott está em terras brasileiras e concedeu uma entrevista ao 'The Noite', do SBT, para falar sobre sua primeira turnê pelo país.

Com apresentações por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte da “World Bridges Tour”, o britânico dono do hit “You Are The Reason” – com um bilhão de views – ficou famoso mundialmente por ter participado do “Britain's Got Talent” e revelou curiosidades sobre sua participação.

“Foi literalmente da noite para o dia. Eu trabalhava em um escritório, com recursos humanos, e eu sonhava em fazer o que eu faço agora. O programa me deu a chance de mudar minha vida e ser visto pelo mundo inteiro. E o poder da internet também ajudou muito”, disse sobre o Britain's Got Talent.

“Fui para lá achando que a melhor coisa que poderia acontecer seria o Simon dizendo ‘ano que vem você tenta de novo’. Ter o botão dourado foi uma loucura. O Simon apertou aquele botão dourado e estava perto de uma tigela de balinhas. Então, quando ele levantou, achei que ele ia pegar uma balinha. Foi uma loucura”, continuou sobre o reality musical.

O cantor também falou de suas inspirações musicais: “Ia para o meu quarto e cantava as músicas do Michael Bublé pensando que ninguém estava me ouvindo....Tentei fugir. Que bom que ela fez isso, pois estou vivendo meu sonho”, contou ao relembrar que foi a irmã que o levou ao Britain's Got Talent.

Depois da fama, o britânico comentou sobre quando cantou com Ivete Sangalo, em 2016: “Ivete Sangalo é tipo a Beyoncé. Ela é incrível, tão legal também e tão amável. Foi incrível poder estar com ela, falar com ela. A gente tem conversado desde então, parabenizei ela quando teve filhos. Espero que a gente faça mais um dueto”, disse sobre ter cantado com a brasileira na cerimônia de encerramento das Paraolimpíadas 16. “Eu tenho os melhores fãs do mundo e os fãs brasileiros são perfeitos comigo”, continuou.

Calum Scott também falou sobre a emoção de ter cantado na coroação do Rei Charles III. “Há momentos na minha carreira em que faço muitas coisas e elas ficam muito naturais. Cantar para as pessoas é uma delas. Mas, quando você olha de fato para o Rei da Inglaterra, é outra coisa”, finalizou.