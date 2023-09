De fora dos VMA, Britney Spears diz: "Já me chamaram a rainha da MTV"

A premiação do VMA 2023 é um dos assuntos mais comentados no momento, e até Britney Spears fez questão de mencionar o evento.

Embora não tenha estado presente na edição deste ano, a cantora já foi uma das maiores estrelas dos VMA e recordou, nas redes sociais, que já foi chamada de 'a rainha da MTV'.

"Sempre amei os VMA, uma das minhas premiações favoritas! Passei tantos momentos incríveis naquele palco e até me apelidaram de 'a rainha da MTV'... Mal posso esperar para compartilhar mais memórias dos VMA e outras apresentações em premiações no meu livro #TheWomanInMe ['A Mulher Que Há em Mim'], que será lançado em 24 de outubro", destacou, enfatizando que seu novo livro de memórias será lançado no próximo mês.

