'All I Want For Christmas'... é ela própria! Mariah Carey está solteira

Mariah Carey tem no Natal o seu momento de maior popularidade, por conta da música 'All I Want For Christmas', mas este ano poderá não ser tão feliz quanto a cantora esperava. De acordo com o Page Six, Mariah Carey e Bryan Tanaka colocaram um fim à relação que mantinham há sete anos.

De acordo com o popular tabloide, o namoro chegou ao fim porque Bryan, de 40 anos, tem intenções de ter filhos e constituir uma família própria, o que não é a vontade de Mariah, de 54.

"Ele quer ter uma família. Não é na página em que ela está", disse uma fonte ao Page Six.

Vale lembrar que Mariah Carey é mãe dos gêmeos Moroccan e Monroe, de 12 anos, fruto do relacionamento que manteve com o ex-marido Nick Cannon. Tanaka, por sua vez, não tem filhos.