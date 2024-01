Atriz de 'Triplo X' é encontrada morta aos 45 em sua casa nos EUA

A atriz e modelo Masuimi Max, que já foi por diversas vezes capa de revistas como a Playboy e Maxim, e também participou de filmes como 'Triplo X 2 - Estado de Emergência' e Ice Cube, foi encontrada sem vida em sua residência em Las Vegas, de acordo com o site TMZ

A polícia de Nevada respondeu a uma chamada na manhã de quinta-feira, enviando oficiais para investigar. Embora o relatório preliminar não sugira suspeitas de crime, uma investigação completa está em andamento.

A atriz estava programada para aparecer em um evento de aniversário do Vegas Chaos em 27 de janeiro no The Dive Bar. O evento anunciava performances "gorelesque" de Masuimi, Ali, Z Diaboli e Liilipher. Ainda não se sabe se o evento prosseguirá sem Masuimi.

