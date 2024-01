Neymar rouba a cena na festa de Romário, mas por causa do peso

Neymar esteve presente na festa de aniversário do ex-jogador Romário, no último sábado, dia 27 de janeiro, e acabou por chamar a atenção de todos, mas não pelos melhores motivos.

Nas redes sociais, começaram a circular centenas de comentários sobre a forma física do atleta. Nas fotos, Neymar aparece com um peso maior do que nas últimas vezes que surgiu publicamente.

O jogador de 31 anos está atualmente lesionado e, por isso, fora das opções do técnico Jorge Jesus para os jogos do Al-Hilal.

O que está sendo dito sobre a aparência de Neymar?

Os comentários sobre a aparência de Neymar são os mais variados. Alguns internautas afirmam que o jogador está com sobrepeso e que precisa cuidar da sua saúde. Outros, no entanto, defendem que Neymar está apenas com um corpo mais natural e que não há nada de errado com isso.

Até o momento, Neymar não se pronunciou sobre as críticas à sua forma física.

FAMOSOS: Neymar por outro ângulo na festa de 58 anos de Romário.



Imagens do jogador claramente acima do peso viralizaram na web na manhã desse domingo. pic.twitter.com/Dn0NRptgao — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 28, 2024

O Romário velho tá mais em forma que o Neymar, surreal. — JV (@G__R__X) January 28, 2024

Romário ganha numa corrida. — Sergio ATHL (@SAthleticano) January 28, 2024

