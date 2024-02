Roberto Carlos aparece em rara imagem com a neta Giovanna; veja

O cantor Roberto Carlos encantou seus fãs nesta quinta-feira (1º) com uma foto transbordando amor e orgulho ao lado de sua neta Giovanna, filha de Dudu Braga, que faleceu em 2021.

Na imagem publicada no Instagram oficial do Rei, que já acumula mais de 2 milhões de seguidores, Roberto Carlos aparece sorridente e com um look despojado, abraçado à neta. Giovanna, por sua vez, veste uma regata preta e óculos de grau, demonstrando a forte conexão entre avô e neta.

A foto, que rapidamente viralizou nas redes sociais, comoveu os fãs do cantor, que deixaram milhares de comentários expressando carinho e admiração pela família.

Veja!