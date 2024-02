Cauã Reymond se diverte ao lado da filha e da irmã mais nova, veja

Cauã Reymond compartilhou no Instagram imagens descontraídas, aproveitando o show do grupo coreano Twice ao lado da irmã, Lara, e da filha, Sofia. Na legenda das fotos, o ator brincou:

"Missão dada. Missão cumprida né Mana !?"

Twice

Pela primeira vez no país, o "girl group" é o principal grupo feminino atual do pop da Coreia do Sul –ao lado do Blackpink, nome mais conhecido no Ocidente–, sendo o segundo artista com o maior número de prêmios em programas musicais coreanos, principal termômetro de sucesso no país asiático, atrás apenas do BTS.