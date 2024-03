Spice Girls celebram 30 anos com vídeo das primeiras audições

Em 1994, cinco jovens talentosas - Melanie B., Melanie C., Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria Beckham - iniciaram uma jornada que as levaria ao estrelato global.

Para celebrar o aniversário de 30 anos da formação das Spice Girls, a banda presenteou seus fãs com um vídeo especial em sua conta no X (antigo Twitter). O vídeo mostra trechos das primeiras audições das cinco integrantes, revelando o início de sua incrível história.

Gratidão aos fãs: Na legenda do vídeo, as Spice Girls expressam sua gratidão aos fãs pelo apoio desde o início: "Hoje assinala-se o 30.º aniversário das primeiras audições das Spice Girls! O que começou em 1994 transformou-se numa jornada incrível, muito além de tudo que poderíamos ter imaginado. Obrigada aos nossos fãs pelo apoio desde o primeiro dia. #FriendshipNeverEnds (#AAmizadeNuncaAcaba)".

O vídeo é uma viagem no tempo, levando os fãs de volta ao início da era das Spice Girls. A partir de 1994, com a formação da banda, elas conquistaram o mundo com seus hits contagiantes, estilo único e mensagens de empoderamento feminino.

Today marks the 30th anniversary of the very first Spice Girls auditions! What started back in 1994 has turned into an amazing journey, way beyond anything we could have ever imagined. Thank you to our fans for your support from day one #FriendshipNeverEnds pic.twitter.com/5evl3H2fvQ