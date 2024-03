Príncipe William assume tarefas de Kate com os filhos na sua ausência

Desde que a Princesa Kate Middleton se submeteu a uma cirurgia, o Príncipe William tem assumido a responsabilidade de levar os três filhos à escola todos os dias. A revista Hello! relata que William adaptou sua agenda aos horários de entrada e saída do Príncipe George, da Princesa Charlotte e do Príncipe Louis da Lambrook School.

Mesmo com a carga de trabalho pesada, aumentada pela ausência do Rei Charles III dos compromissos presenciais, William demonstra que a família continua sendo sua prioridade.

Este gesto do Príncipe William é visto como um sinal de sua dedicação à família e à esposa. Ele tem se esforçado para garantir que a rotina dos filhos seja o menos afetada possível pela recuperação de Kate.

A Princesa Kate Middleton se recupera bem da cirurgia e espera-se que retome suas atividades gradualmente.

