Tio de Kate Middleton entra em reality show e fala da sobrinha

As especulações da imprensa internacional se confirmaram: Gary Goldsmith, tio de Kate Middleton, entrou na versão britânica do Big Brother Famosos na noite de segunda-feira (4 de março).

Aos 58 anos, Gary aceitou o desafio e logo na sua apresentação fez questão de mencionar a famosa sobrinha.

"Eu sou o Gary Goldsmith, tio da futura rainha do nosso país: Catherine Middleton, a atual princesa de Gales", disse ele.

Gary continuou a falar sobre Kate e William, o herdeiro ao trono britânico: "Ela é simplesmente perfeita. A primeira vez que conheci o William, a Kate estava cozinhando e ele me disse: 'Olá, quer uma xícara de chá?'. Muito normal".

O tio da princesa também mencionou que tem a habilidade de ler o que as pessoas pensam e que é um pouco "malvado".

Questionado se Kate o assistiria no programa, Gary respondeu com humor: "Ela vai ver atrás do sofá, penso eu".

As reações nas redes sociais foram mistas. Muitos lembraram que Gary Goldsmith foi condenado por violência doméstica em 2017, após ter agredido uma de suas ex-mulheres.

A entrada de Gary na casa do Big Brother aconteceu poucas horas depois de Kate Middleton ter sido vista pela primeira vez após uma cirurgia abdominal.

