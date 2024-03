Famosas que sofrem com a endometriose - A endometriose é uma doença comum, que afeta mulheres em todo o mundo, mas o sofrimento que elas passam em silêncio não deve ser 'normalizado'. O desconhecimento acerca da condição ainda é muito grande e isso não é só preocupante para as pacientes afetadas pela enfermidade. A falta de informação, incluindo entre profissionais médicos, dificulta o seu diagnóstico. Os sintomas lembram ao de cólicas fortes e persistentes de uma menstruação, mas na verdade são bem piores. A dor pode ser extremamente debilitante e afetar a saúde física e mental geral de uma pessoa. Infelizmente, a falta de conscientização geral resultou na banalização desses sintomas a ponto de muitas mulheres não serem diagnosticadas há anos. Se não for tratada, a endometriose pode causar infertilidade e levar a outros problemas graves. A boa notícia é que cada vez mais celebridades estão usando sua voz e influência para aumentar o entendimento sobre essa doença, ainda bem negligenciada. Na galeria, saiba mais sobre a endometriose e as famosas que sofrem dela.

© Getty Images/TV Globo/João Cotta