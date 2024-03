Como (e quando) foi que Anitta se tornou estrela global? - Se alguém está conquistando o mundo da música nesse momento, esse alguém é a Anitta! Em pouco mais de 10 anos de carreira, a funkeira deixou de ser uma garota humilde da favela para se tornar uma superestrela global. Também empresária, a cantora poliglota buscou e alcançou a fama justamente graças à muito foco, persistência, investimento financeiro para se consolidar no mercado gringo e, especialmente, por ser ela mesma. Esse conjunto de esforços e, claro, a sua música contagiante lhe levaram a feitos impressionantes. Anitta já fez história ao se tornar a primeira artista latina solo a despontar no número um do Spotify, a se apresentar durante as Olimpíadas e colaborar com estrelas internacionais como Madonna e Cardi B, além de se tornar a primeira artista brasileira a levar para casa uma estatueta do Video Music Awards! Em setembro de 2023, a Poderosa voltou a ser consagrada pelo segundo ano consecutivo no VMA com o prêmio de Melhor Clipe Latino com a música 'Funk Rave' e com direito a performance ao vivo! Em 2023, ela até fez sua primeira aparição no Grammy como artista indicada a prêmio na cerimônia mais importante da indústria da música. E essas foram só algumas conquistas... Agora a diva está focada no lançamento de 'Funk Generation', sexto álbum de estúdio da cantora que tem previsão de lançamento para 2024. Inclusive, o single 'Mil Veces' foi lançado e, na sua opinião, marca um retorno às suas origens. "Quando comecei, há 13 anos, cantava um estilo musical muito importante pra mim e que é amado pelos brasileiros: funk melody! Agora com 'Mil Veces' estou cantando esse estilo novamente… ", disse ela na rede X (o antigo Twitter). Mas você se lembra dos altos e baixos da cantora para chegar ao estrelato? Quer saber toda a verdade sobre a Garota do Rio que tem feito o mundo dançar com seu som, que mistura funk, pop e reggaeton? Na galeria, veja tudo o que Anitta conquistou e a trajetória de superação e alguns perrengues!

© Getty Images