Chris Flores reaparece após sumiço e nega que tenha saído do SBT: 'Estou lá'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fora da televisão desde outubro, quando deixou o Fofocalizando, do SBT, a apresentadora Chris Flores negou que tenha deixado a emissora de Silvio Santos, em uma rara postagem em sua rede social.

Na noite da última sexta (29), Chris foi questionada por uma seguidora chamada Olga por qual motivo ela teria deixado a TV do dono do Baú.

"Por que você deixou o SBT?", questionou. Chris negou a saída: "Eu continuo lá, Olga. Obrigado pelo carinho", afirmou a jornalista e apresentadora.

Chris Flores deixou o Fofocalizando em outubro para tirar férias sem um período determinado para voltar. Ela sofreu muitas criticas meses antes por conta de entrevistas realizadas no programa.

A primeira delas foi com a mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, onde Chris foi acusada de ser benevolente demais com uma mulher acusada de roubar a própria filha.

Desde então, Chris está fora da televisão. Internamente, ela é um dos nomes cotados para assumir uma nova versão do Bake Off Brasil, que pode voltar ao ar neste ano no SBT.

