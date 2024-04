Keanu Reeves diz sim à Alexandra Grant e casamento será em breve

Após 5 anos de namoro, o astro de Matrix e a artista plástica se preparam para subir ao altar. Segundo a revista In Touch Weekly, a artista plástica Alexandra Grant, de 54 anos, surpreendeu o ator Keanu Reeves, de 59 anos, com um pedido de casamento. A união dos dois, que já se consideram almas gêmeas, será celebrada em uma cerimônia íntima e discreta no quintal da casa do ator em Hollywood Hills, com a presença de familiares e amigos próximos.

Keanu e Alexandra se conheceram em 2011, mas a relação só se tornou romântica em 2019. Desde então, o casal tem sido visto junto em diversos eventos, demonstrando o amor e a cumplicidade que os une.

O ator, que já passou por momentos difíceis em sua vida pessoal, incluindo a perda de sua namorada Jennifer Syme em 2000 e de um filho ainda no útero, parece ter encontrado a felicidade ao lado de Alexandra. Segundo a fonte da revista, Keanu está "mais feliz do que nunca" e pronto para se comprometer em um relacionamento sério.

Fiel ao seu estilo simples e despretensioso, Keanu não pretende fazer uma grande festa de casamento. A cerimônia será realizada no quintal de sua casa, um local que representa a intimidade e a simplicidade do casal.

Entre os convidados, estão previstas presenças ilustres como Sandra Bullock, com quem Keanu contracenou em "Velocidade Máxima" e "A Casa do Lago", e Alex Winter, seu companheiro de longa data na franquia "Bill & Ted".

