Garoto de programa faz selfie após matar arquiteto em Goiânia

José Henrique, de 22 anos, que está sob custódia por supostamente matar um arquiteto em Goiânia, chocou a polícia ao tirar uma selfie no espelho da casa da vítima após o assassinato, de acordo com informações da Polícia Civil. O suspeito teria utilizado o corpo da vítima para tentar realizar uma verificação facial em um aplicativo bancário.

A prisão de José Henrique ocorreu em flagrante na última segunda-feira (25). O setor de segurança do banco alertou as autoridades após receber imagens de uma tentativa de validação em que um braço erguia o rosto da vítima.

De acordo com o G1 e com os relatos da Polícia Civil, ao ser abordado, José Henrique forneceu informações falsas sobre sua identidade. No entanto, os policiais conseguiram descobrir seu verdadeiro nome e identificaram que o jovem era suspeito de cometer outros crimes, incluindo furto e estelionato. Os agentes levaram o suspeito até o apartamento da vítima, acompanhados por uma zeladora do prédio onde o crime ocorreu.

Dentro do apartamento, encontraram as chaves e uma porta de suíte trancada. Após arrombarem a porta, o corpo da vítima foi encontrado no banheiro, segurando um crucifixo e com uma corda ao redor do pescoço. A Polícia Civil alega que o suspeito teria encenado a cena para simular um suicídio.

Após a descoberta do corpo, José Henrique confessou ter assassinado o idoso e ter tentado realizar transferências via PIX para sua própria conta bancária, totalizando mais de R$ 60 mil, utilizando o cartão da vítima. Parte desse valor, cerca de R$ 4 mil, foi gasta em compras de itens como relógios e celulares.

De acordo com o G1, compras com o cartão da vítima ocorreram em um mercado informal no Setor Campinas. De acordo com a investigação, o suspeito também admitiu que, após as compras, retornou ao local do crime para encenar a descoberta do corpo do idoso, com o objetivo de relatar um suposto suicídio à polícia. No entanto, ele foi interceptado pela polícia em frente ao prédio da vítima.

