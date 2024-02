Coronel aposentado agride a esposa, mata o porteiro e tira a própria vida

Uma discussão entre o major médico da reserva da Polícia Militar, Carlos Frederico Cabral da Silveira, de 61 anos, e sua esposa terminou em tragédia.

O incidente ocorreu em seu apartamento no bairro de Boa Viagem, na cidade de Recife, em Pernambuco.

Segundo o Blog Ricardo Antunes, Carlos estava embriagado e tomava remédios tarja preta (Rivotril e Stilnox). Após o início da discussão, o major agrediu a esposa, a também médica Windsa Maria Leite Pinheiro, de 43 anos, quebrando seu nariz.

Com medo, Windsa teria fugido para um apartamento vizinho, junto com a filha de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior. O major teria então descido até a portaria do prédio armado com um revólver, questionando aos gritos o porteiro José Washington de Santana, de 53 anos, se havia visto a esposa. Diante da negativa, Carlos Frederico teria então matado o porteiro José Washington com um tiro na cabeça.

Após cometer o homicídio, o médico major teria retornado ao seu apartamento, onde quebrou os celulares da casa e atirou no notebook. Em meia hora, as viaturas do Bope foram acionadas. Os PMs subiram ao primeiro andar para tentar prender o major, mas encontraram o corpo do médico caído, com um tiro na cabeça.

A esposa Windsa foi socorrida e até a manhã deste sábado (17), ainda estava internada no hospital. Ela teve uma fratura no nariz e vários hematomas pelo corpo; a sua filha não teve ferimentos físicos.

