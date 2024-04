Homem que matou ex-companheira com 30 facadas no rosto vai a júri

Cerca de oito anos depois de assassinar a ex-companheira dentro do carro, o bacharel em direito Arnóbio Cavalcanti vai ser julgado hoje pelo Tribunal do Júri da 7ª Vara Criminal da Capital.

A professora Joana de Oliveira Mendes, de 34 anos, foi morta com 32 facadas (sendo 30 no rosto). O crime ocorreu no dia 5 de outubro de 2016, no bairro do Poço, em Maceió, Alagoas.

Arnóbio confessou o crime, e a defesa vai pedir redução da pena alegando que ele tinha problema na tireoide e, por isso, tinha "compreensão reduzida do que é proibido ou não."

A brutalidade do crime chamou a atenção e o caixão de Joana não pode ser aberto no velório porque o rosto estava desfigurado.

Leia Também: Força Nacional continuará apoiando Ibama na Amazônia Legal