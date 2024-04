Suspeito de aliciamento é detido após tentativa de encontro com criança

Um homem está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) por aliciamento sexual de uma criança de 9 anos. O suspeito abordou a vítima em um parque de Valparaíso, no Entorno do DF, e pediu o número do celular dela. Mais tarde, trocou mensagens pelo WhatsApp com a criança, sendo flagrado pela mãe, que assumiu a conversa se passando pela filha. O contato do abusador estava salvo como "amigo do parquinho".

O suspeito tentou convencer a menina a sair de casa e encontrá-lo. A mãe assumiu o controle do telefone e durante a conversa, o abusador pediu fotos da menina e expressou o desejo de abraçá-la e beijá-la em locais escuros. Ele chegou a garantir que "tudo daria certo" e que a menina "não precisava ter medo".

O criminoso apagava as mensagens, mas a mãe conseguiu tirar prints antes. Ela marcou um encontro falso com o abusador e informou à Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Quando o suspeito chegou ao local, foi cercado e agredido por moradores do condomínio. A PMGO o prendeu em flagrante por aliciamento de menores. A PCGO estipulou fiança de R$ 7 mil, que não foi paga até a noite de quarta-feira.

