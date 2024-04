Mãe e filho matam idosos e ferem padre em cidade do Mato Grosso

Um crime chocou a comunidade de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, na tarde deste domingo (21). Uma mulher e seu filho invadiram uma casa e mataram a tiros dois idosos, um homem de 65 anos e uma mulher de 71 anos. Um padre que também estava na residência no momento do crime foi baleado e ficou ferido.

Câmeras de segurança flagraram o momento em detalhes. As imagens, que estão sendo divulgadas na internet, mostram o momento em que a mulher entra na casa atirando. Em outro trecho do vídeo, os suspeitos aparecem fugindo do local, portando armas de fogo.

Um homem, que seria o marido da mulher, também é suspeito de envolvimento nos assassinatos. Segundo informações da Polícia Civil, ele teria esperado do lado de fora da casa para dar fuga aos autores do crime. A suspeita principal é que o crime tenha sido motivado por um desacordo comercial.

A Polícia Civil de Peixoto de Azevedo está investigando o caso. As equipes estão em busca dos suspeitos, que ainda não foram identificados.

Leia Também: Civis mortos para cada policial assassinado mais que dobrou em 2 anos