Estes três signos se acham os 'donos da razão'! Conhece alguém assim?

Mesmo que estejam redondamente enganados, estes signos não dão o 'braço a torcer' por nada deste mundo. Sabe de quem falamos?

Confira abaixo esta lista, divulgada pelo portal 'O Segredo':

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Gêmeos se acha o 'dono da razão' em qualquer circunstância. Vai sempre mostrar que sabe tudo sobre tudo, mesmo quando não domina o tema. Ainda assim, inteligente como é, sabe como contornar a situação e aprende facilmente.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Contradizer os nativos deste signo é abrir uma guerra. Virgem detesta estar errado!

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Naturalmente inteligente, as pessoas deste signo estudam a fundo tudo aquilo que lhes interessa. O difícil é abrirem mão das suas verdades e colocarem-se no lugar do outro.

Leia Também: Detetives" do zodíaco: Estes signos desvendam tudo