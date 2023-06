A incrível mistura caseira que elimina a gordura dos móveis da cozinha

Economize dinheiro fazendo um desengordurante caseiro natural e altamente eficaz para combater a gordura persistente nos móveis de madeira da cozinha. O portal Informe Brasil compartilhou essa "receita secreta".

Combine um copo de vinagre branco, algumas gotas de sabão líquido e uma colher grande de bicarbonato de sódio. Misture bem e despeje em um borrifador.

Em seguida, aplique a solução nos móveis, especialmente nas áreas com gordura. Deixe agir por 10 minutos.

Com a ajuda de um pano limpo ou uma esponja adequada para essa tarefa, esfregue suavemente as superfícies em movimentos circulares para não danificar o material. Em seguida, remova a solução com um pano úmido.

