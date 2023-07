Saiba quanto tempo dura um vinho aberto

"Depois de aberta a garrafa, inicia‑se uma corrida contra o tempo", diz a a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. "Nos primeiros minutos após servir o vinho, ao agitar o copo, o ar pode ajudar a bebida a expressar melhor os seus aromas." No entanto, "ao fim de algumas horas, desencadeia‑se um processo químico de oxidação responsável por alterações indesejáveis no vinho".

Uma vez aberta a garrafa, "a maioria dos vinhos não se conserva por mais de três dias", aponta a Deco, sublinhando que, "no dia seguinte, já terá, aliás, perdido boa parte das suas qualidades.

Ainda assim, isso não significa que o vinho vá fazer mal. "Desde que não estejam demasiado alterados, podem sempre encontrar um uso na cozinha. Pode utilizar vinho tinto para cozinhar carnes vermelhas e branco para carnes brancas, por exemplo."

Leia Também: Família de produtor morto em acidente processa equipe de Marília Mendonça