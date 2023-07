Quer emagrecer? Coma esta fruta com menos frequência

Frutas são elementos essenciais em todas as dietas saudáveis. No entanto, quando o objetivo é emagrecer, nem sempre todas são aliadas, incluindo as bananas, conforme explicou Tim Spector, professor, autor e especialista em perda de peso, citado no jornal Daily Record.

De acordo com o médico, as bananas provocam um aumento significativo nos níveis de açúcar no sangue, o que pode ter um impacto negativo para quem busca emagrecer.

Spector chegou a essa conclusão durante sua pesquisa para seu novo livro e descobriu que as bananas "não têm tanta fibra [como se supõe], não são boas para os micróbios intestinais e possuem esse açúcar de fácil disponibilidade". Por isso, ele afirma que não devem ser consumidas todos os dias, mas sim como um lanche menos frequente.

Como alternativa, o especialista sugere o consumo de outras frutas, como maçãs e peras, para manter os picos de açúcar em níveis mínimos.

