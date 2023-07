Filhos de férias? Dicas para passar tempo de qualidade com as crianças!

Muitos pais reclamam - e com razão - que têm pouco tempo para ficar com as crianças. De fato, não é fácil conciliar a correria do trabalho com os afazeres domésticos e as próprias atividades dos pequenos fora de casa. No entanto, também é verdade que os primeiros anos da infância são de fundamental importância para o bem-estar, saúde e formação do caráter desses futuros adultos.

Por isso, temos uma série de dicas simples e eficazes para proporcionar experiências incríveis com os seus filhos. Afinal, não adiantar apenas estar com eles. A criação também envolve participação ativa dos pais nas brincadeiras e deveres da garotada!

E não custa nada lembrar: os pequenos crescem muito rápido, mas esses momentos de vocês juntos serão eternizados em boas lembranças para ambos!

Na galeria, veja as melhores maneiras de passar tempo de qualidade com as crianças! Esta lista foi parcialmente inspirada no site No Guilt Mom.