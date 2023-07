Usa lentes de contato? Não cometa este erro (perigoso) durante as férias

Manter as lentes de contato limpas evita problemas muito graves como infeções. Algo que não deve ser esquecido durante as férias. Existe, no entanto, um erro que muitos cometem, e não deviam, nesta época do ano. Qual? Nadar com as lentes de contato.

É um erro realmente perigoso já que "a água contém bactérias, quer seja da torneira, do mar ou de piscinas, e as lentes de contato são excecionalmente porosas e absorventes", explica Nimmi Mistry, uma optometrista, no Huffpost, agregador de blogues.

Aliás, esta combinação aumenta a probabilidade das bactérias se espalharem, na superfície das lentes de contato quando são expostas a água, o que eleva o risco de infeções oculares muito graves. Sim, infelizmente, "o cloro das piscinas não mata todos os agentes patogênicos e também pode atuar como um ligeiro irritante para os olhos".

Deve ainda ter o cuidado de tirar as lentes ao nadar no oceano, em lagos ou rio. "Isto deve-se ao fato das massas de água naturais estarem normalmente repletas de bactérias que não são eliminadas pelos produtos químicos da piscina", explica.

