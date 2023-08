Ansiedade nas férias? Siga estas nove dicas para um descanso merecido

As férias são um período muito aguardado por todos nós. Representam uma pausa merecida das rotinas diárias, uma oportunidade de desligar das preocupações e um momento para se reconectar consigo mesmo, família e amigos. No entanto, para muitas pessoas, este período pode ser motivo de muita ansiedade.

As expetativas, a rotina familiar, a logística de uma viagem, podem provocar mais ansiedade que bem-estar. Foi a pensar nisso que Carolina Ferreira, psicóloga juntou algumas estratégias para ajudá-lo a lidar com este período. "A vida profissional gerida em piloto automático parece dominar, e surge a necessidade de treinar o desacelerar. É determinante respeitar o seu tempo e privilegiar o autocuidado. A empresa/entidade mais importante da sua vida tem o seu nome", diz, sublinhando que é normal sentir ansiedade durante este período.

1- Durante as férias, é tentador abandonar as rotinas habituais, mas manter algumas pode ser benéfico. Tente, pelo menos manter horários regulares de sono, alimentação e de exercício físico.

2- Muitas vezes, a ansiedade surge de expectativas idealizadas. Esperámos muito tempo para ter este merecido descanso e queremos que tudo seja perfeito. Mas lembre-se de que as férias não precisam ser perfeitas e às vezes, as melhores memórias surgem de momentos espontâneos e imperfeitos.

3- Tire um tempo para si mesmo durante as férias. Permita-se ter momentos sozinho, de reflexão e balanço. Ler, caminhar, fazer meditação também ajudam a aliviar a tensão das férias.

4- Aproveite o tempo para a família e amigos já que este é altura perfeita para atividades em conjunto, jogos que unem todos, longas conversas, longe das redes sociais.

5- Mas evite a sobrecarga de eventos e atividades. É importante aproveitar este tempo para fazer algumas coisas que não são possíveis ao longo do ano, mas este é um momento para o descanso. O corpo e a mente precisam de uma trégua. É importante encontrar um equilíbrio entre as atividades e o sossego.

6- As férias também oferecem a oportunidade de retomar o contato com a natureza. O tempo ao ar livre, seja na praia ou na montanha, permite-nos reconectar com a natureza e isto tem efeitos terapêuticos tanto momentâneos, como para o resto do ano.

7- Durante as férias, temos a liberdade de escolher como investir nosso tempo, mas esta liberdade pode colidir com a liberdade dos outros. Planeie os momentos em família, com amigos de forma a ter também tempo para si e para as atividades que lhe trazem alegria. É muito importante trabalhar neste equilíbrio.

8- Se a ansiedade durante as férias se tornar esmagadora e interferir significativamente com a sua vida, não hesite em procurar ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode ajudá-lo a desenvolver estratégias personalizadas para enfrentar a ansiedade.

9- Lembre-se que as férias são um momento de renovação. Para não sentir que elas vão acabar e não fez o que queria ou que não descansou o suficiente, negoceie o que quer. Estabelecer limites é tão importante durante este período como ao longo do ano.

Leia Também: Suas três características mais irritantes, de acordo com o seu signo astrológico