As cinco perguntas que podem ditar o fim de uma relação

No início de uma relação amorosa, tudo parece lindo e maravilhoso. Com o passar dos anos, poderá existir algum desgaste que pode levar à separação. Noutros casos, não existe nada a apontar, só mesmo coisas boas.

Em que fase do seu relacionamento está? A conta de TikTok e de Instagram Safe Soul Space, através do podcast It's Not Just You, lançou uma espécie de teste com cinco questões. É na avaliação das respostas que poderá perceber como é que está a relação com o seu parceiro.

Se responder não ou ficar confuso na maioria das perguntas, é sinal de que deve repensar o estado do seu namoro ou casamento.

Já se grande parte das respostas forem sim, é sinal de que está num bom caminho. Aqui ficam as questões para fazer o teste.

1- Se alguém dissesse que é muito parecido com seu parceiro, isso seria um elogio?

2- Está realmente realizado ou apenas menos solitário?

3- É capaz de ser o mesmo sem remorsos ou sente a necessidade de mostrar-se diferente para agradar o seu parceiro?

4- Está apaixonado pelo o seu parceiro como ele é agora, como um todo, ou está apenas apaixonado pelo seu lado bom, o seu potencial ou a ideia dele?

5- Gostava que o seu filho futuro, ou imaginado, namorasse com alguém como o seu parceiro?

