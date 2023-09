Mulheres, jamais desvalorizem este sintoma grave na barriga

"Os miomas são tumores originados a partir de alterações nas células-tronco da musculatura uterina e tendem a surgir em pacientes que não tiveram gestações precoces. Eles se desenvolvem na matriz extracelular, que é o tecido que conecta as fibras musculares do útero", esclarece o ginecologista Alexandre Silva e Silva ao jornal Metrópoles.

O médico, especializado em cirurgia robótica, explica que os miomas podem se desenvolver em diferentes locais nas paredes do útero. "Aqueles que surgem na parte externa do órgão são conhecidos como miomas subserosos, enquanto os que crescem dentro das paredes uterinas são chamados de miomas intramurais. Os miomas que se desenvolvem dentro da cavidade uterina são chamados de submucosos. Em alguns casos, os miomas podem atravessar completamente a parede uterina, sendo denominados transmurais."

O Dr. Alexandre Silva e Silva destaca que os principais sintomas dos miomas uterinos incluem aumento do fluxo menstrual, cólicas e, em casos mais graves, aumento do volume abdominal. As pacientes também podem experimentar dores durante ou após as relações sexuais, urgência urinária e constipação.

Além disso, ele aponta alguns fatores de risco que podem aumentar a probabilidade de desenvolver a doença, como gravidez tardia, exposição a substâncias químicas como o dietilestilbestrol, que pode estar presente na carne vermelha, e consumo excessivo de soja.

