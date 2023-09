Como cada signo demonstra desinteresse amoroso - Você já esteve em um relacionamento em que simplesmente não consegue dizer como a outra pessoa está se sentindo? Você sente que essa pessoa está super interessada num minuto, mas no seguinte já parece que não poderia se importar menos? Na maioria das vezes, nossos instintos estão certos quando se trata dessas coisas. Se parece que alguém não está interessado, provavelmente é porque não está. No entanto, nem sempre é assim e há exceções à regra. Mas talvez os astros tenham alguma coisa a ver com isso, certo? Grande parte da maneira como uma pessoa age quando o interesse dela por você está diminuindo pode ser determinada por seu mapa natal. Por isso, confira esta galeria para descobrir como saber se alguém perdeu o interesse em você, de acordo com o seu signo astrológico dele.

© <p>Shutterstock</p>