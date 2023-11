Você é vítima de uma pessoa passivo-agressiva? Veja como lidar - Se você é uma pessoa e vive neste mundo, você provavelmente já encontrou alguém com comportamento passivo-agressivo. Embora seja complexa e impulsionada por múltiplos fatores, a agressão passiva é muito comum e muitas pessoas são confrontadas por ela diariamente. Infelizmente, o comportamento passivo-agressivo é por sua natureza sorrateiro e pode ser difícil de detectar. No entanto, há certas coisas para ficar de olho, e definitivamente há coisas que você pode fazer para lidar com alguém que está se comportando dessa maneira.



Na galeria, aprenda a lidar com comportamento passivo-agressivo.

© Shutterstock